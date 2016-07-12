ZyXEL, kablosuz Access Point'i WAP3205'in v3 versiyonunda kullanılan 2 adet 7 dBi değiştirilebilir antenle daha güçlü ve geniş bir kapsama alanı sunuyor.



ZyXEL, kablosuz Access Point'i WAP3205'in v3 versiyonunda kullanılan 2 adet 7 dBi değiştirilebilir antenle daha güçlü ve geniş bir kapsama alanı sunuyor.



ZyXEL, kablosuz Access Point'i WAP3205'in v3 versiyonu ile ev/ofis iletişim altyapısını bir üst seviyeye taşıyor. Bir önceki sürümlere ek birçok özellik barındıran yeni seri, 2 adet 7 dBi anten teknolojisiyle daha geniş bir kapsama alanı vaat ediyor. Ayrıca çok fonksiyonlu tasarıma sahip yeni sürüm, kullanıcılara kablosuz erişimde mükemmel bir deneyim yaşatıyor. Kablosuz ağ tecrübesini daha keyifli hale getiren WAP3205 v3, kullanıcı dostu özellikler ve kullanım kolaylığı da sağlıyor.



802.11n uyumluluğu ile 300 Mbps'ye kadar veri transfer hızı sunun WAP3205 v3, Access Point, Universal Repeater ve İstemci (client) mod desteği de sunuyor. Değiştirilebilir anten tasarımıyla fark yaratan WAP3205 v3, esnek konumlandırma özelliği sayesinde kolayca duvara monte ediliyor. Şık ve hafif tasarımıyla öne çıkan ürün, doğa dostu güç tasarruf moduna ve kolay kablosuz kurulum için de WPS tuşuna sahip.



Ortam gözetmeksizin hızlı geniş bant keyfi



WAP3205 v3, sadece ev değil, ofis kullanıcılarına da en iyi performansı sunuyor. Kullanıcılar, yeni nesil 802.11n standardını destekleyen 300 Mbps hızındaki kablosuz ağ erişim noktası ürünü ile yüksek performanslı kablosuz bağlantının keyfini sürebiliyor. İki adet 7dBi anten ile tüm koşullarda veri alımı ve iletimini kolaylıkla gerçekleştiren cihaz, gelişmiş tasarımıyla da gözlere hitap ederken, kullanıcıya kablosuz bağlantının tadını çıkarma olanağı sunuyor. WAP3205 v3 ürününde yer alan 5*10/100 Mbps ethernet portları ile kablolu bağlantı imkanı da sunuyor.



Access Point, Wireless Client, Universal Repeater gibi birden fazla çalışma modunu destekleyen cihaz, ev ve ofis ortamında kablosuz iletişim altyapısı için çok amaçlı kullanım imkanı sunuyor. Universal Repeater çalışma modu ile kablosuz ağları kolayca genişletebilen WAP3205 v3, rakipleri ile kıyaslandığında bir adım öne çıkıyor.



Hem kullanıcı hem enerji dostu



Güçlü kablosuz sinyaller ile sürekli bağlantı sağlayan ürün, kullanıcı dostu olduğu kadar enerji dostu da. Ürün sayesinde kullanıcılar, cihazın yanında olmadıklarında, arayüzden kablosuz çalışma modunu haftalık, saatlik olarak yapılandırılabiliyor. Böylece sarf edilen enerjideki kayıp en aza indirilmiş oluyor. Yüksek bağlantı hızı ile birlikte geniş bir kapsama alanı bulunan WAP3205 v3, Kablosuz Dağıtım Sistemi (WDS) özelliği sayesinde kablosuz kapsama uzantısı ve erişim paylaşımı için ihtiyaca uygun seçenekler de sağlıyor.



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