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Zuhal Topal'ın Gelin Adayı Naz, Ali Ağaoğlu'nun Teknesinde Yakalandı

ZUHAL TOPAL'IN GELİN ADAYI NAZ, ALİ AĞAOĞLU'NUN TEKNESİNDE YAKALANDI

Skandalların eksik olmadığı Zuhal Topal'ın evlilik programında eş bulmaya gelen gelin adayı Naz, Ali Ağaoğlu'nun yatında görüntülendi. Yanında Ağa'nın kardeşi vardı.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 08:40
Puan Ver : Zuhal Topal'ın Gelin Adayı Naz, Ali Ağaoğlu'nun Teknesinde Yakalandı(6/10)2

61 yaşındaki Hüseyin Ağaoğlu, önceki gün iş adamı kardeşi Ali Ağaoğlu'na ait Aga3 adlı tekneyle Boğaz Turu'na çıktı. İş adamına, Star TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'ın sunduğu evlilik programında eş arayan 25 yaşındaki gelin adayı Naz eşlik etti.

GÜLÜMSEYEREK POZ VERDİLER

Naz ile gün boyu Boğaz havası alan Hüseyin Ağaoğlu, teknenin Bebek'teki bir restoranın iskelesine yemek almak için yanaştığı sırada objektifleri fark etti. Kardeş Ağaoğlu, Azeri gelin adayıyla objektiflere gülümseyerek poz verdi. Ağaoğlu da gelin adayının kıvrak dans figürleriyle iyice keyiflendi.

GELİN ADAYI NAZ'IN DANS GÖRÜNTÜLERİ DE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Skandalların eksik olmadığı izdivaç programında locadaki damat adaylarının neredeyse tamamıyla şansını deneyen gelin adayı Naz'ın geçtiğimiz ay dans ederken görüntüleri ortaya çıkmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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