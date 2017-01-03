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zuhal topal'da büyük yüzleşme!

ZUHAL TOPAL'DA BÜYÜK YÜZLEŞME!

Hafta içi her gün Star Tv ekranlarında yayınlanan “Zuhal Topal'la” programında (bugün) canlı yayında tansiyon yükseldi.

Tarih : 03 Ocak 2017, 12:07
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Locadaki gelin adaylarından Hanife'nin, talibi Turhan Bey'le karşılaşma anında Serkan'ın; “Dikkatimi çekti locada bir damat adayı iç geçire iç geçire Hanife'ye bakıyor. Neden böyle bakıyor?” sözleri canlı yayında tansiyonu yükseltti. Serkan'ın bu sözleri üzerine locadaki damat adaylarından Okan, Hanife'den ikinci bir şans istediğini açıkladı. Diğer loca adaylarının; “Okan, Hanife'den değil Angelina'dan hoşlanıyor” demesi üzerine ortalık karıştı.



 



kaynak:gazetevatan








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