O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

zuhal topal ve esra erol, bugünkü yayınlarını iptal etti

ZUHAL TOPAL VE ESRA EROL, BUGÜNKÜ YAYINLARINI İPTAL ETTİ

Cumartesi akşamı Beşiktaş'ta yaşanan hain saldırıdan sonra tüm ülkedeki yas hâli televizyon ekranlarına yansıyor. Zuhal Topal ve Esra Erol peş peşe bugünkü programlarının iptal olduğunu duyurdu.

Tarih : 12 Aralık 2016, 16:15
Puan Ver : Zuhal Topal Ve Esra Erol, Bugünkü Yayınlarını İptal Etti(9/10)9


Cumartesi günü Beşiktaş'ta gerçekleşen ve son açıklamalara göre 44 kişinin yaşamını yitirdiği alçak saldırının etkisi sosyal medyada olduğu gibi televizyon dünyasına da yansıdı. Önce Esra Erol, ardından Zuhal Topal bugünkü programlarının iptal olduğunu duyurdu.

Esra Erol, kişisel Instagram hesabından haberi 2 saat önce şöyle duyurdu:

"İstanbul'da yaşanan hain terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Esra Erol'da programı bu acı olay sebebiyle bugün yayın yapmayacaktır."



 



kaynak:mynet








Etiketler: Zuhal  Topal  Ve  Esra  Erol  Bugünkü  Yayınlarını  İptal  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER