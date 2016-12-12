Cumartesi akşamı Beşiktaş'ta yaşanan hain saldırıdan sonra tüm ülkedeki yas hâli televizyon ekranlarına yansıyor. Zuhal Topal ve Esra Erol peş peşe bugünkü programlarının iptal olduğunu duyurdu.



Cumartesi günü Beşiktaş'ta gerçekleşen ve son açıklamalara göre 44 kişinin yaşamını yitirdiği alçak saldırının etkisi sosyal medyada olduğu gibi televizyon dünyasına da yansıdı. Önce Esra Erol, ardından Zuhal Topal bugünkü programlarının iptal olduğunu duyurdu.



Esra Erol, kişisel Instagram hesabından haberi 2 saat önce şöyle duyurdu:



"İstanbul'da yaşanan hain terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Esra Erol'da programı bu acı olay sebebiyle bugün yayın yapmayacaktır."







kaynak:mynet