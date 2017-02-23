ZUHAL TOPAL: MİLYON VERSELER SATMAM
Star TV'de yayınlanan izdivaç programının sunucusu Zuhal Topal, ergenlik çağından beri biriktirdiği müzik, sinema ve karikatür dergilerini asla satmayacağını söyledi.
Evlendirme programı sunan Zuhal Topal, Posta Gazetesi yazarı Özlem Denizmen'in sorularını yanıtladı.
Zuhal Topal, "Milyon verseler satmam dediğiniz şey?" sorusuna, "Ergenlik çağımdan beri biriktirdiğim müzik, sinema ve karikatür dergilerim" yanıtını verdi. "Para ile ilgili pişmanlığınız var mı?" sorusu üzerine ise "Hayır, ama zamanında 'Keşke daha çok hayır deseydim' dediğim olmuştur" ifadelerini kullandı.
Ünlü sunucu, kendi parasını ilk olarak 16 yaşında fuarda çalışarak kazandığını, ailesine hediyeler ve kendisine de 13 TL'ye ikinci el mont aldığını açıkladı.
kaynak:milliyet
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