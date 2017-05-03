690 sayılı KHK ile yasaklandığı haberleri gündeme gelen izdivaç programlarında, Zuhal Topal sürpriz bir değişikliğe giderek imkanı olmayan çiftlerin düğününü de yapacak.



OHAL kapsamında 690 sayılı KHK ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ( RTÜK) Kanunu'nda yapılan değişikliğin ardından yasaklanacağı konuşulan izdivaç programları yayınlarına tam gaz devam ediyor.







İMKANI OLMAYAN ÇİFTLERİN DÜĞÜNLERİNİ YAPACAK



Konuyla ilgili sunucular da sessizliğini korurken, Zuhal Topal format değişikliğine giderek imkanı olmayan çiftlere hayallerindeki düğünü yapacaklarını duyurdu.







ZUHAL TOPAL GÖZ MÜ BOYUYOR



Bunun için canlı yayından telefon numarası vererek çiftleri programlarına davet eden Topal'ın bu hamlesi "göz mü boyuyor acaba?" sorularını akıllara getirdi.







kaynak:milliyet