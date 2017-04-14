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zuhal topal, eşiyle birlikte dubai'de stres attı

ZUHAL TOPAL, EŞİYLE BİRLİKTE DUBAİ'DE STRES ATTI

İzdivaç programı sunucusu Zuhal Topal, eşi Korhan Saygıner'le birlikte hafta sonu Dubai'de tatil yaptı.

Tarih : 14 Nisan 2017, 10:18
Puan Ver : Zuhal Topal, Eşiyle Birlikte Dubai'de Stres Attı(6/10)6


 Sunucu ve oyuncu Zuhal Topal ve eşi Korhan Saygıner küçük bir kaçamak yaptı. İzdivaç programlarının bitirilmesi üzerine süren tartışmalarla stresle günler geçiren Zuhal Topal kendine Dubai'ye attı.



HER ŞEYİ YAPTILAR



Dubai'de iki gün geçiren çift; çöl safarisi yaptılar, astronot kıyafetleriyle su altında köpek balıkları ve vatozlar arasında yürüdüler. Emirate of Dubai bölgesinde 14 yaşındaki Yunus Hilma ile yüzdüler.



 



kaynak:haberler








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