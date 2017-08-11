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Zuhal Topal, Bodrum'da Bikinili Görüntülendi

ZUHAL TOPAL, BODRUM'DA BİKİNİLİ GÖRÜNTÜLENDİ

Sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atan ünlü sunucu Zuhal Topal, bikinili görüntülendi.

Tarih : 11 Ağustos 2017, 10:00
Puan Ver : Zuhal Topal, Bodrum'da Bikinili Görüntülendi(9/10)5

Eleştiri oklarının hedefindeki izdivaç programı sunucusu Zuhal Topal, ailesi ile çıktığı Bodrum tatilinde görüntülendi.

OYUNCULUKTAN SUNUCULUĞA UZANAN YOL

'Sihirli Annem' dizisindeki 'Suzan' karakteriyle akıllara kazınan ve daha sonra 'Geniş Aile'yle ekranlarda boy gösteren Zuhal Topal, şimdilerde bir izdivaç programı sunuyor.

AMERİKA'DAN BODRUM'A GEÇTİLER

Programın yaz tatiline girmesiyle birlikte eşi Korhan Saygıner ve kızı Lina ile 1 aydır Amerika'da tatil yapan Zuhal Topal yurda döndü. Ünlü sunucu şimdilerde ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.

BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Aile, önceki gün bir dostlarının teknesinde görüntülendi. Kızlarıyla beraber deniz keyfi yapan çift, bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

Zuhal Topal ve ailesi böyle görüntülendi;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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