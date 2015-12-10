

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, ABD'nin cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump'ın Müslümanlarla ilgili yaptığı açıklamaya tepki olarak Facebook'tan bir ileti paylaştı. Zuckerberk, Müslümanlara destek sesimi duyurmak istediğini söyleyerek "Eğer bu toplulukta bir Müslümansan ben Facebook'un patron olarak şunu bilmeni istiyorum: Burada her zaman hoş karşılanacaksın. Biz burada senin haklarını korumak için ve senin için barışçıl ve güvenli bir çevre yaratabilmek için savaşacağız" dedi.