ZUCKERBERG'TEN MÜSLÜMANLARA DESTEK MESAJI!
ABD'nin Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump'ın Müslümanlar hakkında sarfettiği sözler dünya gündeminde yankı uyandırdı. Mark Zuckerberg de Trump'ın sözlerine kurucusu olduğu Facebook'tan bir ileti paylaşarak tepki gösterdi
Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, ABD'nin cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump'ın Müslümanlarla ilgili yaptığı açıklamaya tepki olarak Facebook'tan bir ileti paylaştı. Zuckerberk, Müslümanlara destek sesimi duyurmak istediğini söyleyerek "Eğer bu toplulukta bir Müslümansan ben Facebook'un patron olarak şunu bilmeni istiyorum: Burada her zaman hoş karşılanacaksın. Biz burada senin haklarını korumak için ve senin için barışçıl ve güvenli bir çevre yaratabilmek için savaşacağız" dedi.
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