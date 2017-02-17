

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, yayınladığı 6.000 kelimelik manifestoyla dünyayı nasıl kurtaracağını bize uzun uzun anlattı.







Uzun sözün kısası Facebook, artık sizi sadece eski okul arkadaşlarınıza bağlayan bir sosyal ağ olmakla yetinmek istemiyor ve dünyanın problemlerini çözüp, onu kurtarmayı amaçlıyor. Zuckerberg, medya organları tarafından "Zuck doktrini" ve "Mark manifestosu" gibi isimlerle adlandırılan sıra dışı belgesinin yanında gazetecilerin sorularını da cevaplandırmaktan da çekinmedi.







İşte Zuckerberg'in planlarından bazı alıntılar:







"Tarih, kabilelerden şehirlere ve uluslara, bugünkü sayılarımıza ulaşmamızın bir hikayesidir. Her adımda topluluklar, medya ve devletler gibi sosyal altyapılar kurduk ve bunların bizi güçlendirmesi sayede kendi başımıza yapamadığımız şeylere ulaşabildik."







Tarihteki birçok insanın ölmemek için birlikte çalıştığını hatırlarsak, bazı tarih öğretmenlerinin bu sözlere sıkılacağını tahmin edebiliyoruz. Yine de birbirimizi "güçlendirdiğimiz" kısmını şimdilik kabul edelim.







"Bugün bir sonraki adımı atmaya yakınız."







"En büyük fırsatlarımız artık global - refah ve özgürlük, barışı ve anlaşmayı desteklemek, insanları yoksulluktan kurtarmak ve bilimi hızlandırmak."







"En büyük mücadelelerimiz, global yanıtlara da ihtiyaç duyuyor- terörü bitirmek, iklim değişikliğiyle savaşmak ve yaygın hastalıkları engellemek. İlerlemek için insanlığın sadece şehirler veya milletler olarak değil, global bir topluluk olarak bir araya gelmesi gerekiyor."







"Facebook, bizleri bir araya getirmek ve global bir topluluk inşa etmek görevlerini üstlenmektedir."







"Facebook'ta görevimiz, insanların en büyük olumlu etkiyi sağlamasının yolunu açmak ve teknolojinin, sosyal medyanın bölücülük ve izolasyon konusunda yardımcı olabileceği alanlara yardım sağlamaktır."







Açıkça konuşmak gerekirse Facebook'un daha çok, yaptıklarımızı durmadan paylaşıp, bunu paraya dönüştürmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Hayatımıza önemli etkilerde bulunan şeylerin çoğunun Facebook'ta olmadığını, eğer Facebook'ta ise bu işte bir sorun olduğunu da söyleyebiliriz.







Zuckerberg, konuşmasında devleti ele geçirmek veya dünyayı ele geçirmek gibi bir amacının olmadığını şiddetle vurgularken, başkan olmak gibi bir amacının da bulunmadığını söyledi.







kaynak:haberler