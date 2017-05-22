Zuckerberg'den ‘Siyasete Atılacak' İddiasına Yanıt
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zuckerberg'den ‘siyasete atılacak' iddiasına yanıt

ZUCKERBERG'DEN ‘SİYASETE ATILACAK' İDDİASINA YANIT

Sosyal medya devi Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, ABD'deki tüm eyaletleri gezme planı nedeniyle giderek artan siyasete atılacağı söylentilerini reddetti

Tarih : 22 Mayıs 2017, 16:06
Puan Ver : Zuckerberg'den ‘Siyasete Atılacak' İddiasına Yanıt(9/10)11


Dünyanın en zengin 5. kişisi olan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, ABD'nin tüm eyaletlerini tek tek gezeceğini açıklamıştı. Bu gezinin siyasete atılacağı iddialarına yol açması üzerine Facebook hesabından açıklama yapan 33 yaşındaki Zuckerberg, siyasete atılmayı düşünmediğini ve gezinin amacının insanlarla daha yakın bağlar kurmak olduğunu söyledi.



Yeni insanlarla tanışmak ve daha geniş bir perspektif kazanmak amacıyla ABD turuna çıkacağını belirten Zuckerberg, bu gezinin yeni yatırımlar için kendisine ilham kaynağı olmasını umduğunu kaydetti.



Zuckerberg'in siyasete atılacağı iddiaları bir süredir ABD'de tartışma yaratıyor. Genç girişimcinin eski ABD Başkanları George W. Bush ve Barack Obama'nın danışmanlarını işe alması iddiaları güçlendirmişti. Zuckerberg'in son başkanlık seçimleri öncesinde Donald Trump'a oy veren Demokrat Parti taraftarı bir aile ile yemek yemesi de, Zuckerberg'in siyasete ısınma adımı olarak nitelenmişti.



 



kaynak:habertürk








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