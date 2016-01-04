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zuckerberg, yapay zeka yapmak istiyor

ZUCKERBERG, YAPAY ZEKA YAPMAK İSTİYOR

Ev ve iş yaşantınızı çekip çeviren bir asistan düşünün...

Tarih : 04 Ocak 2016, 12:25
Puan Ver : Zuckerberg, Yapay Zeka Yapmak İstiyor(6/10)3


Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, ev ve iş yaşantısında kendisine yardımcı olması için bir yapay zeka asistan hazırlamak istiyor. Zuckerberg, kısa süre önce kız babası olmuştu ve haliyle artık her zamankinden daha meşgul durumda.



Facebook duvarında bir mesaj paylaşan Zuckerberg, 2016'da yapmak istediklerinden birinin de basit bir yapay zeka hazırlamak olduğunu söyledi. Böylece ev ve iş yaşantısında kendisine yardım edebilir. Örnek de veren Zuckerberg, Iron Man filminde Tony Stark'ın yardımcısı Jarvis'i gösterdi. Gerçi Jarvis biraz fazla gelişmiş bir örnek gibi.



Zuckerberg, önce imkanları araştırarak ardından evdeki her şeyi sesiyle nasıl kontrol edebileceği üzerine çalışmalar yapacak. Sesle ışık açıp kapatmak, müzik başlatmak, kapıları kitlemek gibi. Öte yandan, VR desteği sayesinde de istediği verileri görseller biçiminde sürekli göz önünde bulundurabilecek. En azından hedeflerinden biri de daha rahat bir çalışma ortamı oluşturabilmek.



Bakalım Mark bu yıl neler yapacak...








Etiketler: Zuckerberg  Yapay  Zeka  Yapmak  İstiyor    haber

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