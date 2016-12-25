

Yakın zamandır bu projeyi geliştirmek için uğraşan Mark Zuckerberg kendisi, misafirleri ve ailesi için uğraştığı ve adını “Jarvis” olarak koyduğu yapay zeka projesini kişisel hesabından yayınladığı bir hayli eğlenceli bir video ile tanıttı. Zuckerberg Jarvis için ne zamandır çalışıyor bilemeyiz fakat bundan yaklaşık 1 yıl önce hesabında böyle bir projeye başladığına dair bir gönderi yayınlamıştı. Bu yayınladığı gönderinin ardından büyük ilgi toplayan Zuckerberg'den bu projesi hakkında takipçilerinden haber de beklenmiyor değildi.



Jarvis'in amacı aslında esin kaynağı olduğu yapay zeka projesiyle neredeyse aynı özellikleri taşıyor. Tanımayan olursa Jarvis …



Jarvis kimdir?



Jarvis, Marvel'in Iron Man (Demir Adam) filmindeki bir tür yapay zekaydı. Kahramanımız olan fazla zeki ve şımarık Tony Stark'a hizmet eden Jarvis, sahibinin adeta eli ayağı konumundaydı. Tony ışıkları kapat derse kapatıyor, kostümünü isteyince inanılmaz bir hızla yetişiyor ve birçok gündelik ve önemli konularda yadımcı oluyordu. Buna heveslenen Zuckberg de hayalini az çok gerçekleştirmiş gibi duruyor.



Tabii filmi hatırlayanlar ya da bilmeyip bunları okuyanlar hemen heyecan yapmamalı. Hali hazırda müzik çalma ve ışıkları kontrol etmenin yanı sıra bu tür yapay zeka projelerinde karşımıza çıkmamış özellikleri içerisinde barındırsa da Filmdeki Jarvis kadar etkili değil. Jarvis'in öne çıkan özelliklerine bakacak olursak; misafirlerin yüzleri tanıyıp ev sahibini bilgilendirme, farklı dil seçeneklerinin aynı anda kullanılabilme gibi birçok yeniliği içinde barındırıyor.