Mardin'de Turizm Rekoru Kırıldı! Ziyaretçi Sayısı 600 Bini Buldu
Güdüm Kiti Teber'de Testler Tamamlandı
Dünya Kupasına Katılacak Olan İran Milli Takımı Yılmaz Vural'a Teklifte Bulundu
Gökhan Ünal 3. Lige Transfer Oluyor
Psg Kaptanı Thiago Silva, Kampa Geç Katılan Cavani'ye Ateş Püskürdü
Havalar Soğudu, Hamsi Fiyatları Yarı Yarıya Düştü
Zuckerberg, Facebook'u Yeniden Şekillendirecek
Gaziantepspor'da Oktay Derelioğlu Dönemi Resmen Başladı
Beşiktaş Cenk Tosun'un Boşluğunu İbrahimovic İle Doldurmak İstiyor
Galatasaray'da İkinci Oktay Mahmuti Dönemi Resmen Başladı
Rusya, Kripto Paraları Denetlemek İçin Harekete Geçti
Neymar'ın Real Madrid'den Talebi Olay Oldu!
Arda Turan'ın Menajeri Ahmet Bulut: Bir Çok Teklif Aldık
Türkiye'nin En Büyük Kayak Tesisi, Kaçkar Dağları'na Yapılacak
Merkez Bankasının Yıl Sonu Dolar Tahmini 4,11 Lira
Chelsea Teknik Direktörü Antonio Conte Ölümden Döndü
Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce: Cenk Tosun Kadroda Yer Alacak
Gomis'ten Evra Sözleri: Bana Galatasaray'ı Anlattı
Galatasaraylı Sofiane Feghouli: Tudor'un Gönderilmesinde Futbolcuların Da Payı Var
Fransa'da Gol Çizgisi Teknolojisi Sınıfta Kaldı

Zuckerberg, Facebook'u Yeniden Şekillendirecek

ZUCKERBERG, FACEBOOK'U YENİDEN ŞEKİLLENDİRECEK

Geçtiğimiz yıl Çince öğrenmek ve ayda iki kitap okumak gibi yıllık hedefleri olan Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'in bu yılki amacı dünyanın en büyük sosyal ağını yeniden şekillendirmek.

Tarih : 12 Ocak 2018, 19:50
Puan Ver : Zuckerberg, Facebook'u Yeniden Şekillendirecek(6/10)2

Facebook hesabından bir açıklama yapan Zuckerberg, Haber Akışı'nı arkadaşlar ve aile üyelerinden gelen paylaşımların öne çıkarılacağı şekilde yeniden tasarladıklarını duyurdu. Buna göre, markalardan ve yayıncılardan gelen içerikler kullanıcılara daha az gösterilecek.

"ÜRÜN EKİPLERİMİZE VERDİĞİMİZ HEDEFİ DEĞİŞTİRİYORUM"

Aralarında Instagram'ın da bulunduğu dünyanın en popüler dört mobil uygulamasına sahip olan Facebook, geliştirdiği algoritmalarla insanların markalar ve yayıncılarla etkileşime geçmesine odaklanıyordu.

Sosyal ağın 33 yaşındaki kurucusu Zuckerberg, artık amaçlarının bu olmadığını belirtti: "Ürün ekiplerimize verdiğimiz hedefi değiştiriyorum. Artık daha anlamlı sosyal etkileşimlerde bulunabileceğiniz içerikleri bulmanız için çalışacağız." Buna göre, Facebook kullanıcıları arkadaşları ve aile üyelerinden daha fazla içerik görecek.

"REKLAM SİSTEMİNDE DEĞİŞİM OLMAYACAK"

Facebook'un başkan yardımcılarından John Hageman ise bu değişikliğin sosyal ağın reklam sisteminde herhangi bir değişime sebep olmayacağını açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Zuckerberg  Facebook  U  Yeniden  Şekillendirecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER