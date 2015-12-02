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zuckerberg baba oldu, servetinin yüzde 99'unu...

ZUCKERBERG BABA OLDU, SERVETİNİN YÜZDE 99'UNU...

Facebook'un patronu Mark Zuckerberg, hesabından paylaştığı fotoğrafta kızının dünyaya geldiğini duyurdu ve ilk kez eşi ve kızıyla beraber fotoğrafını dünyayla paylaştı.

Tarih : 02 Aralık 2015, 09:21
Puan Ver : Zuckerberg Baba Oldu, Servetinin Yüzde 99'unu...(5/10)2


Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan, sahip oldukları yaklaşık 45 milyar dolar değerindeki Facebook hisselerinin yüzde 99'unu, hayır işleri için kuracakları "Chan Zuckerberg Vakfı" için harcayacaklarını açıkladı.



Zuckerberg ve eşi, dün dünyaya gelen kızları Max'a hitaben yazdıkları mektupta, milyarlarca dolarlık bir söz verdi.








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