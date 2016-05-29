ZTE'DEN SANAL GERÇEKLİK CİHAZI
Gittikçe popülerleşen sanal gerçeklik cihazlarına bir yenisi daha katılıyor. Şimdi de Çinli ZTE kendi cihazını üretmeye karar verdi.
Oldukça popülerleşen sanal gerçeklik cihazları birçok insan tarafından tercih edilirken bu talepte üreticilerin iştahını kabartıyor. Son olarak Çinli ZTE'de kendi sanal gerçeklik cihazını yapacağını duyurdu.
9 eksenli bir jiroskop barındıran ZTE VR cihazı AXON 7 modeli için geliştiriliyor. Kafa takibi çok rahat bir şekilde gerçekleştirilen cihaz ,görüntü aktarımındaki gecikme süresi ise 18 milisaniye olarak hesaplanmış. Bu seviye oldukça iyi bir sanal gerçeklik deneyimi anlamına geliyor.
Dokunmatik bir alana sahip olan cihaz yakınlaştırma tuşları, geri tuşu, ses kontrol tekerleği ile kullanıma olanak veriyor. Cihaz USB Type-C üzerinden telefonla bağlantı kuruyor.
ZTE VR, asıl olarak Daydream standartlarını temel almamış ancak Daydream ile uyumlu akıllı telefonlarla birlikte uyumlu çalışacak. Gözlüğün piyasaya ne zaman çıkacağı hakkında ise herhangi bir bilgi mevcut değil.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar