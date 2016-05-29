

Oldukça popülerleşen sanal gerçeklik cihazları birçok insan tarafından tercih edilirken bu talepte üreticilerin iştahını kabartıyor. Son olarak Çinli ZTE'de kendi sanal gerçeklik cihazını yapacağını duyurdu.







9 eksenli bir jiroskop barındıran ZTE VR cihazı AXON 7 modeli için geliştiriliyor. Kafa takibi çok rahat bir şekilde gerçekleştirilen cihaz ,görüntü aktarımındaki gecikme süresi ise 18 milisaniye olarak hesaplanmış. Bu seviye oldukça iyi bir sanal gerçeklik deneyimi anlamına geliyor.







Dokunmatik bir alana sahip olan cihaz yakınlaştırma tuşları, geri tuşu, ses kontrol tekerleği ile kullanıma olanak veriyor. Cihaz USB Type-C üzerinden telefonla bağlantı kuruyor.







ZTE VR, asıl olarak Daydream standartlarını temel almamış ancak Daydream ile uyumlu akıllı telefonlarla birlikte uyumlu çalışacak. Gözlüğün piyasaya ne zaman çıkacağı hakkında ise herhangi bir bilgi mevcut değil.