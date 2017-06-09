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zte yeni telefonu v870'i resmen duyurdu

ZTE YENİ TELEFONU V870'İ RESMEN DUYURDU

Çin'in önemli telefon üreticilerinden ZTE, yeni orta segment telefonunu resmen duyurdu. ZTE V870 adını taşıyan telefon çok yakında satışa çıkacak.

Tarih : 09 Haziran 2017, 16:33
Puan Ver : Zte Yeni Telefonu V870'i Resmen Duyurdu(6/10)3


Çin'in önemli telefon üreticilerinden ZTE, yeni orta segment telefonunu resmen duyurdu. ZTE V870 adını taşıyan telefon çok yakında satışa çıkacak.



ZTE birkaç ay önce kesilen 1.3 milyar dolarlık cezanın ardından büyük darbe almış olsa da bu durumun telefon çıkarma hızını yavaşlatmasına müsaade etmiyor. Çinli telefon üreticisi bugün yeni telefonunu resmen duyurdu. ZTE V870 adını taşıyan telefon, şirketin orta segment telefonları arasında yerini alacak.



Full HD çözünürlükte 5.5 inç ekrana sahip V870, Snapdragon 435 işlemci kullanıyor. Telefonun diğer teknik özellikleri arasında 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı, microSD hafıza kartı desteği, 16 megapiksel arka kamera, 8 megapiksel selfie kamerası, parmak izi tarayıcısı ve 3000 mAh batarya yer alıyor. İlk olarak Çin'de satışa çıkacak telefonun fiyatı 400 dolar olarak açıklandı.



MacBook ve MacBook Pro daha hızlı işlemcilerle güncellendi








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