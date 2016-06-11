

Çinli telefon üreticisi ZTE, yeni akıllı telefonu Blade A2'yi resmen tanıttı. Telefon teknik özelliklerine göre son derece ucuz bir fiyata sahip.



Yeni amiral gemisi Axon 7'yi geçtiğimiz ay satışa çıkaran ZTE, şimdi de düşük maliyetli bir telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Çin'in en önemli telefon üreticilerinden biri olan ZTE, yeni akıllı telefonu Blade A2'yi resmen tanıttı. Telefon düşük fiyatına rağmen gayet iyi teknik özelliklere sahip. Metal bir gövdeye sahip telefonda, normalde bu fiyata bir telefonda görmeye alışık olmadığımız parmak izi sensörü de bulunuyor.



Gelelim telefonun teknik özelliklerine. 5 inç ekrana sahip olan Blade A2, sekiz çekirdekli MediaTek MTK6750 işlemciyle çalışıyor. 2GB RAM'i bulunan telefonun depolama alanı 16GB ama microSD hafıza kartı ile 128GB'a kadar yükseltilebiliyor. Arka kamerası 13MP olan telefonun selfie kamerası ise 5MP. 15 Haziran'da Çin'de satışa çıkacak olan telefonun fiyatı ise 107 dolar olarak açıklandı. Bu teknik özelliklere sahip bir telefon için 107 dolar oldukça ucuz.



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