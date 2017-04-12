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zte nubia z17 mini avrupa'da da satışa sunuluyor

ZTE NUBİA Z17 MİNİ AVRUPA'DA DA SATIŞA SUNULUYOR

ZTE'nin geçtiğimiz gün tanıttığı orta segmentteki çift kameralı yeni modeli Nubia Z17 mini Avrupa'da da satışa sunulacak. İşte detaylar.

Tarih : 12 Nisan 2017, 09:45
Puan Ver : Zte Nubia Z17 Mini Avrupa'da Da Satışa Sunuluyor(7/10)5


ZTE'nin geçtiğimiz gün tanıttığı orta segmentteki çift kameralı yeni modeli Nubia Z17 mini Avrupa'da da satışa sunulacak. İşte detaylar.



Çin'in önemli akıllı telefon üreticilerinden biri olanZTE, geçtiğimiz gün Nubia Z17mini isimli modelini duyurmuştu. Orta segment bir model olmasına karşın, arka kısmında bulundurduğu çift ana kamerası ve fiyatı ile dikkatleri üzerine çeken cihazın ilk olarak Çin'de satışa sunulacağı belirtilmişti.



Nubia bünyesinde ürettiği cihazları genel itibariyle Çin dışına çıkarmaya pek sıcak bakmayan ZTE, şaşırtıcı bir şekildeZ17 mini'nin Avrupa'da da satışa sunulacağını açıkladı. 12 Nisan'da Çin'de satışına başlanılacak olan cihazın, Mayıs sonuna doğruysa Avrupa'daki raflara çıkması bekleniyor.



Nubia Z17 mini'nin Avrupa fiyatı hakkında net bir bilgi olmasa da bu konuda ufak bir tahmin yürütülebilir. Zira Nubia Z17 mini, Çin'de 1699 yen yani 232 euro'dan satışa sunulacak. Dolayısıyla telefonun Avrupa fiyatı da bu doğrultuda olacaktır.



Dip not olarak, kaçıranlar için cihazın belli başlı özelliklerinden de biraz söz edelim.



ZTE Nubia Z17 miniiki farklı versiyonda satışa sunulacak. Bu versiyonlardan ilki Snapdragon 652yonga seti ve 4GB RAM ile gelirken, ikincisi ise Snapdragon 653yonga seti ve 6GB RAM ile görücüye çıkacak.



Telefonun diğer özellikleri ise iki versiyonda da aynı olacak. Minumum 64GB dahili depolama alanına sahip cihazın microSD kart desteği de bulunacak. 1080×1920 piksel çözünürlüğünde 5.2 inçlik bir ekrana sahip olan telefonun ekran/gövde oranı ise yüzde 70.1.



Arka tarafında f/2.2 diyagram aralığına sahip13MP'lik iki adet kamera bulunduran cihazın, selfie kamerası ise 16MP. Son olarak cihazın 2950 mAh gücündeki bir bataryadan beslendiği bilgisini de sizlerle paylaşalım.



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