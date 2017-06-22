Bağdadi Yüksek İhtimalle Öldürüldü
Bim, Yeni Şirket Kuruyor
19 Yarışmasında Rekor Ödül.. 1 Milyon Tl Kazandı!
Hamidou Traore, Karabükspor'da
Eski Tbmm Başkanı Karaduman Vefat Etti
Fetö'den Gözaltına Alınan Üsteğmene Adli Kontrol
Cumhurbaşkanlığı'ndan Flaş 'katar' Açıklaması
Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Fetö'den Gözaltında
Guatemala'da 6,8 Büyüklüğünde Deprem
Genç Çiftçi Projelerine Hibe Desteği
İşte Sigara İsteğini Azaltan Tüyolar!
Tsk Açıkladı: 3 Terörist Öldürüldü
Fahriye Evcen'in Gelinliği Göz Kamaştıracak
Alex Tyus, Galatasaray'a Veda Etti
Tüm Türkiye'de Ücretsiz
Facebook Hesaplarına 'kopya Koruması' Geliyor
Kırşehir Merkezli Fetö/Pdy Operasyonu: 8 Zanlı Tutuklandı
Diyarbakır'da İş Adamlarına Yönelik Terör Operasyonu
Kılıçdaroğlu'na Sürpriz Karşılama!
Safranbolu Belediye Başkanı Görevden Alındı

zte nubia m2 play tanıtıldı

ZTE NUBİA M2 PLAY TANITILDI

Mart ayında piyasaya çıkan ZTE nubia M2'nin bir versiyonu daha tanıtıldı. ZTE nubia M2 Play adını taşıyan telefonun çok yakında satışa çıkması bekleniyor.

Tarih : 22 Haziran 2017, 09:28
Puan Ver : Zte Nubia M2 Play Tanıtıldı(7/10)6


Mart ayında piyasaya çıkan ZTE nubia M2'nin bir versiyonu daha tanıtıldı. ZTE nubia M2 Play adını taşıyan telefonun çok yakında satışa çıkması bekleniyor.



Bildiğiniz gibi Çin'in önemli telefon üreticilerinden ZTE, yeni amiral gemisi ZTE nubia M2'yi resmen tanıttı. Aynı etkinlikte telefonun farklı bir versiyonu olan nubia M2 lite de resmiyet kazandı. Ancak ZTE bununla da yetinmedi. Çinli telefon üreticisi bugün son amiral gemisinin bir başka versiyonunu daha duyurdu: ZTE nubia M2 Play.



nubia M2 Play teknik özellikler bakımından standart modelden daha aşağıda duruyor. Hatta birçok bakımında telefon M2 Lite'in de altında kalıyor. 5.5 LCD ekranla gelen telefon metal gövdeye sahip. Snapdragon 435 yonga seti kullanan telefonun RAM kapasitesi ise 3 GB. Telefonda bulunan 32 GB depolama alanı microSD hafıza kartı ile 128 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Telefonun arka kamerası 13 megapiksel, selfie kamerası ise 5 megapiksel. ZTE telefonun çıkış tarihi veya fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapmadı.



Galaxy Note FE Performans Testinde Görüldü








Etiketler: Zte  Nubia  M2  Play  Tanıtıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER