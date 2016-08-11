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zte blade v7 lite türkiye'de satışa sunuldu

ZTE BLADE V7 LİTE TÜRKİYE'DE SATIŞA SUNULDU

Çin'li dünya devi ZTE'nin yeni telefonu Blade V7 Lite Türkiye'de satışa sunuldu.

Tarih : 11 Ağustos 2016, 09:57
Puan Ver : Zte Blade V7 Lite Türkiye'de Satışa Sunuldu(0/10)


Çin'li dünya devi ZTE'nin yeni telefonu Blade V7 Lite Türkiye'de satışa sunuldu.



Şubat 2016'da tanıtılan ince çerçeveli, metal tasarımlı, parmak izi okuyuculu ZTE Blade V7 Lite Media Markt'ta satışa sunuldu.



Dünya'nın en büyük telefon üreticilerin ZTE, son dönemde çıkardığı cep telefonları ile ilgileri üzerinde çekmeyi başarmıştı. Dünya genelinde başarılı olsada ülkemizde ‘operatör telefonu markası' olma algısını henüz yenemeyen ZTE, bu algıyı yenebilmek için çalışıyor. ‘Kaliteli telefon markası' oluşturabilmek için üst seviye cihazlar piyasaya süren ve fiyatlrıyla da iddiasını sürdüren firma ek olarak daha uygun fiyatlı ürünler de üretmekte.



ZTE'nin uygun fiyatlı ürünlerinden olan Blade V7 Lite da bunlardan birisi. V7 Lİte, Mediatek tarafından üretilen MT6735P yongasetine, 4 ekirdekli 1.0 Ghz hızında çalışan işlemciye ve Mali-T720MP2 grafik birimine sahip.



Cihaz ek olarak 2 GB RAM, 16 GB dahili depolama, 13 MP arka kamera, 8 MP özçekim kamerası ile gelmekte.



Cihaz ülkemizde şu an için sadece Avrupa'nın en büyük teknoloji satıcılarından Media Markt'ta satılmakta. Media Markt'ta 699 ₺'lik fiyatıyla ZTE Blade V7 Lite satışa sunulmuş durumda.



Media Markt'tan yapılan basın açıklamasında ürünün 699 ₺'lik fiyatının geçici olduğu ve Ağustos ayı boyunca geçerli olacağı özellikle belirtilmiş.



 



INTERPOL ve Trend Micro İş Birliğinden Yeni Bir Başarı








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