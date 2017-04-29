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zte blade max 3 satışa sunuldu

ZTE BLADE MAX 3 SATIŞA SUNULDU

ZTE yeni phableti ZTE Blade Max 3'i satışa çıkardı. Amerika'da raflardaki yerini alan telefonun teknik özellikleri ve fiyatı ile ilgili detaylar haberimizde.

Tarih : 29 Nisan 2017, 12:03
Puan Ver : Zte Blade Max 3 Satışa Sunuldu(7/10)7


ZTE yeni phableti ZTE Blade Max 3'i satışa çıkardı. Amerika'da raflardaki yerini alan telefonun teknik özellikleri ve fiyatı ile ilgili detaylar haberimizde.



Çinli telefon üreticisi ZTE, yeni akıllı telefonu Blade Max 3'ü piyasaya sürdü. Şimdilik sadece Amerika'da satışa çıkan ZTE Blade Max, 199.99 dolara satılıyor. 4000 mAh'lık bataryasıyla dikkat çeken telefon, çift kamera teknolojisine ve parmak izi sensörüne sahip.



Blade Max 3'ün diğer teknik özelliklerine gelecek olursak, telefon Snapdragon 625 işlemciyle çalışıyor. Full HD çözünürlükte 6 inç ekrana sahip telefon, 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanına sahip. Telefonun depolama alanı microSD hafıza kartı ile 128 GB'a kadar yükseltilebiliyor.



Blade Max 3'ün kameralarına gelecek olursak, daha önce de belirttiğimiz gibi telefonda çift kamera teknolojisi bulunuyor. Telefonun arka kamerasında iki tane 13 megapiksellik lens bulunuyor. Selfie kamerası ise 5 megapiksel. Son olarak telefon Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemiyle satışa sunuldu.



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