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zte axon watch dikkat çekici!

ZTE AXON WATCH DİKKAT ÇEKİCİ!

Sadece akıllı telefonlarla kalmayacağını belli eden Çin devi ZTE, bu ekosistemin yeni üyesi akıllı saatlere de önem veriyor.

Tarih : 24 Temmuz 2015, 12:23
Puan Ver : Zte Axon Watch Dikkat Çekici!(10/10)10


Sadece akıllı telefonlarla kalmayacağını belli eden Çin devi ZTE, bu ekosistemin yeni üyesi akıllı saatlere de önem veriyor.



Kısa süre önce Axon adlı akıllı telefonu sunan firma bu kez Axon Watch adını verdiği akıllı saati ilan etti. Geçen seneki BlueWatch adlı kare tip akıllı saate kıyasla çok daha gelişmiş olan ZTE Axon Watch; hem tasarım, hem de özellik listesiyle “bu kez olmuş” dedirtiyor.



Klasik bir saat görünümündeki ZTE Axon Watch kendini ele vermiyor. Android Wear yerine Tecent OS adlı özel işletim sistemini içeriyor.



Basit telefon görüşmeleri ve spor takibi için el hareketleriyle komut girilebiliyor. Safir kaplı 1.4 inç ekran, Bluetooth 4.1 kablosuz bağlantı, 512 MB ana bellek, 4 GB depolama alanı ve 300 mAh batarya içeren akıllı saat ilk olarak Çin'de satışa sunulacak. Diğer ülkelere ne zaman geleceği şimdilik belli değil.








Etiketler: Zte  Axon  Watch  Dikkat  Çekici    haber

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