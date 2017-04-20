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zte axon 7s özellikleri ile dikkat çekiyor

ZTE AXON 7S ÖZELLİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Çin'in önemli akıllı telefon üreticilerinden ZTE üst segmentin giriş basamağındaki yeni telefon modelini duyurdu. İşte ZTE Axon 7s hakkındaki detaylar.

Tarih : 20 Nisan 2017, 10:40
Puan Ver : Zte Axon 7S Özellikleri İle Dikkat Çekiyor(9/10)7


Çin'in önemli akıllı telefon üreticilerinden ZTE üst segmentin giriş basamağındaki yeni telefon modelini duyurdu. İşte ZTE Axon 7s hakkındaki detaylar.



ZTEgeçtiğimiz sene Haziran ayında satışa çıkardığı Axon 7modelini güncelliyor. Hatırlanacağı üzere 2016'nın Haziran ayında satışa sunulan ZTE Axon 7, gücünü Qualcommtarafından üretilen Snapdragon 820yonga setinden alıyordu. Sistemini 4GB RAM ile destekleyen cihazın dahili depolama alanı ise 64GB'tı. 1440×2560 piksel çözünürlüğünde 5.5 inçlik bir ekranla satışa sunulan Axon 7, kutudan ilk çıktığında Android 6.0.1ile çalışıyordu. 20 MP'lik ana kameraya 8 MP'lik ön kameranın eşlik ettiği cihazın bataryası ise 3250 mAh gücündeydi.



Çin'in önemli akıllı telefon geliştiricilerinden biri olanZTEgeçtiğimiz saatlerde Axon 7'nin güncellenmiş bir versiyonunu duyurdu. ZTE Axon 7sismiyle duyurulan bu telefon tasarım anlamında selefini andırsa da daha üstün teknik özellikleri ile dikkat çekiyor.



ZTE Axon 7sgücünü Qualcommtarafından geliştirilen Snapdragon 821yonga setinden alıyor. 5.5 inçlik QHD AMOLED ekranıyla dikkat çeken cihazın ana kamerası ise 20 MP. Sistemini 6GB RAM ile destekleyen Axon 7s'in dahili depolama alanı ise 128GB.



ZTE'nin telefonun diğer donanımlarında herhangi bir değişikliğe gidip gitmediği ise henüz netlik kazanmış değil.



ZTE Axon 7sile birlikte, Snapdragon 821kullanan cihazlar listesine yeni bir isim daha eklenmiş oldu. Bakalım bu alandaki rekabetin galibi kim olacak.



Oyunların En Kötü Adamları!








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