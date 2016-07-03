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zte axon 7 ne zaman avrupa pazarına giriyor ?

ZTE AXON 7 NE ZAMAN AVRUPA PAZARINA GİRİYOR ?

ZTE tarafından tasarım odaklı geliştirilen telefon ZTE Axon 7, Avrupa pazarına girmenin planlarını yapıyor.

Tarih : 03 Temmuz 2016, 10:55
Puan Ver : Zte Axon 7 Ne Zaman Avrupa Pazarına Giriyor ?(10/10)9


ZTE firmasının ünlü Designworks tasarım stüdyosu ile işbirliği sonucunda ortaya çıkardığı telefon ZTE Axon 7 Avrupa pazarına oldukça güçlü bir giriş yapmak istiyor. Tamamen metal kasa tercih edilen cihazda Premium hissiyatı oluşturulmak istenirken ön kısımda da çift hoparlör unutulmamış. Arka kısımda da parmak izi okuyucu bulunuyor. ZTE, amiral gemisi telefonunu oldukça sade ve şık olarak tanımlıyor.



Ekran olarak  5.5 inçlik 2560×1440 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana kullanan cihaz Snapdragon 820 yonga setinden gücünü alırken  6GB RAM tercih edilmiş. Depolama olarak ise 128GB kapasite kullanılmış.



Arka kısımda 20MP çözünürlüğünde sensör, Samsung imzalı ISOCELL teknolojisi tercih edilmiş. Kameranın en önemli özelliği karanlık ortamlarda vereceği performans. Bunun yanısıra otomatik odaklama ve görüntü sabitleme özelliğinede sahip. Video olarak 4K çekim olanağı tanıyabilen bir yapıya sahip cihaz.  Ön kamera ise 8MP bir sensöre sahip.



Batarya olarak 3140mAh kapasites tercih edilmiş. USB Type-C üzerinden hızlı şarj imkanı bulunuyor. Android 6.0 üzerinde ZTE kullanıcı arayüzü yükseliyor.



Fiyat olarak 450 Avro olarak belirlenen cihaz yakın zamanda Avrupa pazarına giriş yapacak.








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