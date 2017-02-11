

Çinli teknoloji devi ZTE, Mobil Dünya Kongresi'nde yeni akıllı saatini tanıtmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre firma oldukça şık ve işlevsel bir tasarım hazırladı. 29 Şubat tarihinde başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen Android Wear 2.0 destekli akıllı saatin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.



Çin'in en önemli üreticileri arasında yer alan ZTE, yılların verdiği deneyimi giyilebilir teknolojilerde de kullanmaya başlıyor. Son yılların yükselen trendi olan giyilebilir teknolojiler konusunda önemli yatırımlar yapan firmanın hem kendi markasıyla hem de başka markalar altında cihazlar piyasaya sürmesi bekleniyor. Ülkemizde operatör telefonları ile yer edinmiş olan ZTE, son yıllarda kendi markası altında da pek çok cihazı ülkemize getiriyor.



Sızan görüntülere göre Çinli teknoloji devi yeni akıllı saatini Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacak. Oldukça spor bir tasarıma sahip olan saatin model numarası ise ZW10 olarak dikkat çekiyor. ZW10 model numarasına ve Quartz adına sahip olan saat, gelen bilgilere göre telefondan tamamen bağımsız olarak çalışabilecek. İçerisindeki sim kart sayesinde şebekeye bağlanabilen doğrudan internete bağlanabilecek. Android Wear 2.0 işletim sistemi, oval IPS ekran, nabız sensörü ve barometre ise cihazın beklenen diğer özellikleri arasında yer alıyor.



29 Şubat tarihinde başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak olan cihazın satışa çıkış tarihi henüz bilinmiyor. Ürünün ilk olarak Çin pazarında satışa sunulması, sonrasında ise Amerika ve Avrupa pazarına girmesine ise muhtemel gözle bakılıyor. Fiyat konusunda da herhangi bir bilgi bulunmuyor.



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