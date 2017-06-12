Akıllı telefon sektörünün en önemli tedarikçilerinden biri olan ZTE'nin yeni modeli ZTE A2018, Benchmark testinde ortaya çıktı.



Akıllı telefon sektörünün en önemli tedarikçilerinden biri olan ZTE'nin yeni modeli ZTE A2018, Benchmark testinde ortaya çıktı.



Çinli akıllı telefon üreticilerinden biri olan ZTE, şu aralar hayli yoğun bir çalışma temposu içerisinde. Yeni çıkaracağı orta segment modellerin yanı sıra, Nubia tarafından satışa sunulan Z17 için de hummalı bir çalışma içerisinde olan firma yoğun günler geçiriyor. Özellikle orta segment modelleri ile global pazarda güçlü bir konumda olan ZTE'nin yeni bir telefon üzerinde daha çalıştığı ortaya çıktı.



Çinli üreticinin önümüzdeki günlerde satışa sunmayı planladığı ZTE A2018, geçtiğimiz ay Çin'in sertifikasyon kurumu TENAA'da da ortaya çıkmıştı. ZTE A2018, TENAA'da görünmesinin ardından geçtiğimiz günde Benchmark'ta su yüzüne çıktı.



Telefonun Benchmark'ta görünmesiyle birlikte özellikleri de belli oldu. ZTE A2018 gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 820yonga setinden alacak. GPU tarafında Adreno 530'dan faydalanacak olan telefon sistemini 4GB RAM ile destekleyecek. 128GB'lık dahili depolama alanına sahip olan telefonda 12MP'lik ana kameraya 8MP'lik ön kamera aşlik edecek.



2560×1440 piksellik 5.5 inçlik bir ekranla gelecek olanZTE A2018'in kutudan ilk çıktığında Android 6.0.1 ile çalışması bekleniyor.



ZTE A2018'in özellikleri bakımından geçtiğimiz senenin amiral gemisi modellerini andırdığı hayli ortada. Telefonun fiyatının da bu doğrultuda 400 dolar civarında olması bekleniyor. ZTE'nin yeni modelini önümüzdeki günlerde resmi olarak tanıtması bekleniyor.



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