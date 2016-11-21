

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 5. maçında 24 Kasım Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynayacağı Zorya Luhansk karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde yapılan antrenmanda dün akşamki Galatasaray maçının on birinde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon çalışması yaptı. Pas organizasyonlarıyla devam eden çalışma, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.







Fenerbahçe, Zorya Luhansk maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.







kaynak:fotomaç