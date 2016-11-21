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zorya maçı hazırlıkları başladı

ZORYA MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynayacağı Zorya Luhansk maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Tarih : 21 Kasım 2016, 15:07
Puan Ver : Zorya Maçı Hazırlıkları Başladı(5/10)7


Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 5. maçında 24 Kasım Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynayacağı Zorya Luhansk karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde yapılan antrenmanda dün akşamki Galatasaray maçının on birinde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon çalışması yaptı. Pas organizasyonlarıyla devam eden çalışma, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.



Fenerbahçe, Zorya Luhansk maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



 



kaynak:fotomaç








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