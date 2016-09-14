

Odessa kentindeki Chornomorets Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Zorya - Fenerbahçe maçı Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak. Müsabakada Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs düdük çalacak. Kovacs'ın yardımcılıklarını Ovidiu Artene ve Vasile Florin Marinescu yapacak. İlave yardımcılık görevini Cristian Balaj ile Marius Avram'ın üstleneceği maçın dördüncü hakemi ise Alexandru Cerei olacak