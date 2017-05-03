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zorunlu trafik sigortasında tarife yönetmeliği yayımlandı

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINDA TARİFE YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

Trafiğe ilk kez çıkacak araçların zorunlu trafik sigortası azami prim tutarları mayıstan itibaren aylık yüzde 1 artırılacak.

Tarih : 03 Mayıs 2017, 11:29
Puan Ver : Zorunlu Trafik Sigortasında Tarife Yönetmeliği Yayımlandı(9/10)11


Trafiğe ilk kez çıkacak araçların zorunlu trafik  sigortası azami prim tutarları mayıstan itibaren aylık yüzde 1 artırılacak.  Hazine Müsteşarlığı, hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer hususları göz  önünde bulundurarak bu oranı yüzde 50'sine kadar azaltmaya veya artırmaya yetkili  olacak.



 



kaynak:milliyet








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