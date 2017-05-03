ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINDA TARİFE YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI
Trafiğe ilk kez çıkacak araçların zorunlu trafik sigortası azami prim tutarları mayıstan itibaren aylık yüzde 1 artırılacak.
Trafiğe ilk kez çıkacak araçların zorunlu trafik sigortası azami prim tutarları mayıstan itibaren aylık yüzde 1 artırılacak. Hazine Müsteşarlığı, hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer hususları göz önünde bulundurarak bu oranı yüzde 50'sine kadar azaltmaya veya artırmaya yetkili olacak.
kaynak:milliyet
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