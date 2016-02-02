Kamuoyunda yoğun şikayetlere neden olan zorunlu trafik sigortası primlerindeki yüksek artışlar Rekabet Kurulu'nu harekete geçirdi.



Kurul, sigorta şirketlerinin prim fiyatlarını rekabeti bozacak şekilde birlikte belirleyip belirlemediklerini ortaya çıkarmak üzere “ön araştırma” yapma kararı aldı.







ŞİKAYETLER ETKİLİ OLDU



Edinilen bilgilere göre, son yıllarda zorunlu sigorta primlerinde yaşanan seri zamlar ve prim fiyatlarının kısa sürede birkaç katına çıkması Rekabet Kurulu'nun dikkatini çekti. Zorunlu trafik sigortası pazarında faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin birlikte fiyat artışları yapmak suretiyle rekabeti bozucu, kısıtlayıcı anlaşma ve/veya uyumlu eylem içinde oldukları iddialarını gündemine alan Rekabet Kurulu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 40'ıncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca ön araştırma yapılmasına karar verdi.