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zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI BAŞLADI

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu nedeniyle Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kış lastiği kontrollerine başladı. Kurala uymayan 2 sürücüye 603'er lira ceza uygulandı.

Tarih : 01 Aralık 2016, 10:07
Puan Ver : Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması Başladı(5/10)2


Tekirdağ ve İstanbul istikametine açılan Pınar Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarında uygulama yapan ekipler, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2012'de yürürlüğe giren yönetmelik uyarınca, kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği takılmayan araçları kontrol etti.



Kurala uymayan 2 sürücüye 603'er lira ceza uygulandı.



Sürücülerden Mustafa Eser, kış lastiği uygulamasının önemli olduğunu söyledi. Vatandaşların can ve mal güvenliği için kış lastiklerini taktırması gerektiğini aktaran Eser, kendisinin de 3 hafta önce aracına kış lastiği taktırdığını ifade etti.



Bu arada Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise kış lastiği olarak geçen lastik türlerinin, üzerinde "M S" veya "kar tanesi" (snowflake) işareti bulunduğu, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenen, sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastik türü olduğu belirtildi. Açıklamada, sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastiklerin de bu kategoriye girdiği ifade edildi.



 



kaynak:yenişafak








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