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zorunlu kış lastiği uygulaması 1 aralık'ta başlıyor

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI 1 ARALIK'TA BAŞLIYOR

Kış lastiği takma uygulaması, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık Salı günü başlıyor.

Tarih : 08 Kasım 2015, 18:13
Puan Ver : Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması 1 Aralık'ta Başlıyor(8/10)10


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2012'de yürürlüğe giren "Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik"e göre, kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği takılmamış araçların yola devam etmelerine izin verilmeyecek. Kurala uymayan araçların işletmecilerine 519 lira ceza uygulanacak.



Kış şartlarına göre önlemini almamış, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağdur olmasını önlemek amacıyla başlatılan uygulamayla, karlı havalarda yolların kapanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.








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