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Zorlu, Termik Santral Projesinden Vazgeçti

ZORLU, TERMİK SANTRAL PROJESİNDEN VAZGEÇTİ

Zorlu Enerji, Düzce'de kurmayı planladığı bin 220 MW'lik termik santral projesinden vazgeçti.

Tarih : 06 Ekim 2017, 13:30
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Zorlu Enerji Düzce Akçakoca'da kurmayı planladığı bin 220 MW'lik Kumpınar termik santral projesinden vazgeçtiğini duyurdu.

ŞİRKETTEN KAP'A AÇIKLAMA

Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, önlisans başvurusu devam eden santral yatırımından, yapılan değerlendirmeler sonucu vazgeçildiği ve projeye ilişkin önlisans başvurusunu sonlandırmak için EPDK'ya başvurulduğunu belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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