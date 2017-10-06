Zorlu Enerji Düzce Akçakoca'da kurmayı planladığı bin 220 MW'lik Kumpınar termik santral projesinden vazgeçtiğini duyurdu.

ŞİRKETTEN KAP'A AÇIKLAMA

Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, önlisans başvurusu devam eden santral yatırımından, yapılan değerlendirmeler sonucu vazgeçildiği ve projeye ilişkin önlisans başvurusunu sonlandırmak için EPDK'ya başvurulduğunu belirtti.

Kaynak: haberinburada