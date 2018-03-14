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ZORLU MÜCADELEDE 11'LER BELLİ OLDU! İŞTE SÜRPRİZ KADROLAR

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş evinde Bayern Münih'i ağırlayacak. Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma saat 20.00'da başlayacak.

Tarih : 14 Mart 2018, 20:50
Puan Ver : Zorlu Mücadelede 11'ler Belli Oldu! İşte Sürpriz Kadrolar(7/10)3

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 5-0'ın rövanşında sahasında Alman ekibi Bayern Münih'i ağırlayacakk. Saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı Michael Oliver yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan, Necip, Medel, Caner Erkin, Oğuzhan, Tolgay, Quaresma, Mustafa Pektemek, Lens, Vagner Love

BAYERN MUNIH: Ulreich, Hummels, Thiago, Ribery, Martinez, Lewandowski, Rafinha, Boateng, Vidal, Müller, Alaba

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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