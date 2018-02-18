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Zorlu mücadelede 11'ler belli oldu

ZORLU MÜCADELEDE 11'LER BELLİ OLDU

Spor Toto Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek.

Tarih : 18 Şubat 2018, 19:00
Puan Ver : Zorlu Mücadelede 11'ler Belli Oldu(6/10)2

Süper Lig 22. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Kasımşaya konuk olacak. Halis Özkahya'nın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

11'LER BELLİ OLDU

KASIMPAŞA: Ramazan, Veysel, Youssef, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Koita, Mensah, Trezeguet, Diagne

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Tolga, Feghouli, Rodrigues, Gomis

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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