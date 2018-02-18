ZORLU MÜCADELEDE 11'LER BELLİ OLDU
Spor Toto Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek.
Süper Lig 22. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Kasımşaya konuk olacak. Halis Özkahya'nın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
11'LER BELLİ OLDU
KASIMPAŞA: Ramazan, Veysel, Youssef, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Koita, Mensah, Trezeguet, Diagne
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Tolga, Feghouli, Rodrigues, Gomis
Kaynak: haberinburada
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