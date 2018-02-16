ZORLU MAÇTA SÜRPRİZ 11'LER
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam Atiker Konyaspor'a konuk olacak.
Konya Büyükşehir Belediye Stadındaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Maçın hakemi ise Alper Ulusoy...
MAÇTA İLK 11'LER BELLİ OLDU:
Atiker Konyaspor:
Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Jonsson, Milosevic, Mehdi, Eto'o, Jahovic
Beşiktaş:
Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Caner, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Vagner Love
Kaynak: haberinburada
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