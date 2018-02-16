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ZORLU MAÇTA SÜRPRİZ 11'LER


Zorlu maçta sürpriz 11'ler
Tarih : 16 Şubat 2018, 20:50
Puan Ver : Zorlu Maçta Sürpriz 11'ler(7/10)3

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam Atiker Konyaspor'a konuk olacak.

Konya Büyükşehir Belediye Stadındaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Maçın hakemi ise Alper Ulusoy...

MAÇTA İLK 11'LER BELLİ OLDU:

Atiker Konyaspor:

Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Jonsson, Milosevic, Mehdi, Eto'o, Jahovic

Beşiktaş:

Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Caner, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Vagner Love

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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