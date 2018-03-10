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ZORLU MAÇTA 11'LER BELLİ OLDU


Zorlu maçta 11'ler belli oldu
Tarih : 10 Mart 2018, 19:10
Puan Ver : Zorlu Maçta 11'ler Belli Oldu(7/10)3

Süper Ligde Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU:

BEŞİKTAŞ

Fabri, Gökhan, Medel, Tosic, Adriano, Lens, Atiba, Tolgay, Talisca, Babel, Negredo

GENÇLERBİRLİĞİ

Hopf, Ahmet Oğuz, Alper, Pogba, Uğur, Scekic, Milinkovic, Jailton, Aydın, Sessegnon, Skuletic

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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