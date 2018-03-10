ZORLU MAÇTA 11'LER BELLİ OLDU
Süper Ligde Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU:
BEŞİKTAŞ
Fabri, Gökhan, Medel, Tosic, Adriano, Lens, Atiba, Tolgay, Talisca, Babel, Negredo
GENÇLERBİRLİĞİ
Hopf, Ahmet Oğuz, Alper, Pogba, Uğur, Scekic, Milinkovic, Jailton, Aydın, Sessegnon, Skuletic
Kaynak: haberinburada
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