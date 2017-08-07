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Zorla Evlendirilmek İstenen 16 Yaşındaki Suriyeli Kız, 3. Kattan Atladı

ZORLA EVLENDİRİLMEK İSTENEN 16 YAŞINDAKİ SURİYELİ KIZ, 3. KATTAN ATLADI

Kilis'te, ailesinin zorla evlendirmek istediği öne sürülen 16 yaşındaki D.H. adlı genç kız, oturdukları binanın 3. katından kendisini aşağı attı.

Tarih : 07 Ağustos 2017, 18:30
Puan Ver : Zorla Evlendirilmek İstenen 16 Yaşındaki Suriyeli Kız, 3. Kattan Atladı(10/10)6

Ülkesindeki iç savaştan ailesiyle birlikte Kilis'e kaçan genç kız, zorla evlendirilmek istenince intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan genç kız hastaneye götürülürken, annesi ile ağabeyi gözaltına alındı.

İSTEMEDİĞİ BİRİYLE EVLENDİRMEK İSTEDİLER

Olay, öğle saatlerinde Kartalbey Mahallesi'nde meydana geldi. Ülkesindeki iç savaştan annesi ve ağabeyiyle kaçarak bir apartmanın kiraladıkları 3'üncü katında yaşayan D.H., ailesi tarafından istemediği biriyle evlendirilmek istendi.

3. KATTAKİ EVİNİN BALKONUNDAN ATLADI

Bu duruma karşı çıkan Suriyeli D.H., ailesiyle tartışınca balkona çıkarak kendisini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan genç kız, durumu görenlerin çağırdığı ambulansla tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayın ardından polis, intihar teşebbüsünde ağır yaralanan genç kızın annesi F.H. ile ağabeyi M.H.'yi gözaltına alarak sorgulamaya başladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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