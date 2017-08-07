Ülkesindeki iç savaştan ailesiyle birlikte Kilis'e kaçan genç kız, zorla evlendirilmek istenince intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan genç kız hastaneye götürülürken, annesi ile ağabeyi gözaltına alındı.

İSTEMEDİĞİ BİRİYLE EVLENDİRMEK İSTEDİLER

Olay, öğle saatlerinde Kartalbey Mahallesi'nde meydana geldi. Ülkesindeki iç savaştan annesi ve ağabeyiyle kaçarak bir apartmanın kiraladıkları 3'üncü katında yaşayan D.H., ailesi tarafından istemediği biriyle evlendirilmek istendi.

3. KATTAKİ EVİNİN BALKONUNDAN ATLADI

Bu duruma karşı çıkan Suriyeli D.H., ailesiyle tartışınca balkona çıkarak kendisini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan genç kız, durumu görenlerin çağırdığı ambulansla tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayın ardından polis, intihar teşebbüsünde ağır yaralanan genç kızın annesi F.H. ile ağabeyi M.H.'yi gözaltına alarak sorgulamaya başladı.

Kaynak: haberinburada