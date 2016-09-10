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zorla barda çalıştırılan suriyeli kuzenler polisten yardım istedi

ZORLA BARDA ÇALIŞTIRILAN SURİYELİ KUZENLER POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Adana'da, garsonluk yapacakları söylenerek getirildikleri barda zorla konsomatris olarak çalıştırıldıklarını iddia eden Suriyeli iki kuzen, polisten yardım istedi.

Tarih : 10 Eylül 2016, 16:07
Puan Ver : Zorla Barda Çalıştırılan Suriyeli Kuzenler Polisten Yardım İstedi(5/10)2


Adana'da, garsonluk yapacakları söylenerek getirildikleri barda zorla konsomatris olarak çalıştırıldıklarını iddia eden Suriyeli iki kuzen, polisten yardım istedi.








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