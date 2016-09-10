ZORLA BARDA ÇALIŞTIRILAN SURİYELİ KUZENLER POLİSTEN YARDIM İSTEDİ
Adana'da, garsonluk yapacakları söylenerek getirildikleri barda zorla konsomatris olarak çalıştırıldıklarını iddia eden Suriyeli iki kuzen, polisten yardım istedi.
Adana'da, garsonluk yapacakları söylenerek getirildikleri barda zorla konsomatris olarak çalıştırıldıklarını iddia eden Suriyeli iki kuzen, polisten yardım istedi.
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