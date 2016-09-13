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zonguldak'ta yaşadığı olayı anlatırken arkadaşını vurdu

ZONGULDAK'TA YAŞADIĞI OLAYI ANLATIRKEN ARKADAŞINI VURDU

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Göbü Sahili'nde bir kişi, arkadaşı tarafından kafasından vuruldu

Tarih : 13 Eylül 2016, 17:06
Puan Ver : Zonguldak'ta Yaşadığı Olayı Anlatırken Arkadaşını Vurdu(6/10)8


Edinilen bilgiye göre olay, dün gece geç saatlerde Göbü Sahili'nde bir gazinoda meydana geldi. İddiaya göre; arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için gazinoya giden İsmail D. isimli şahıs, aldığı alkolün etkisiyle elindeki silahla yaşadığı bir olayı arkadaşlarına uygulamalı olarak anlatmaya başladı.



Elindeki silahla 'Adamın kafasına silahı böyle dayadım' diyen İsmail D., yanında oturan arkadaşı Cemal E.'nin ensesine ruhsatsız tabancayı dayadı.








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