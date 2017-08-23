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ZONGULDAK'TA SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI


Zonguldak'ta Sağanak Yağışın Ardından Ev ve İş Yerlerini Su Bastı
Tarih : 23 Ağustos 2017, 10:00
Puan Ver : Zonguldak'ta Sağanak Yağışın Ardından Ev Ve İş Yerlerini Su Bastı(6/10)2

Zonguldak merkez ile Kozlu ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle, bazı işyerleri sular altında kalırken, göle dönen yollarda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Ereğli ilçesinde de park halindeki otomobiller bu altında kalırken Alaplı'da da mevsimlik çalışma için gelen işçilerin çadırları su altında kaldı.

SU ALTINDAKİ ARAÇLARINA YÜZEREK ULAŞMAYA ÇALIŞTILAR

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, vatandaşlar su altında kalan araçlarına yüzerek ulaşmaya çalıştı.

İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkilerken, yağış dolayısıyla araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Müftü Mahallesi'nde 4 araç su altında kaldı.

Araçlarının su altında kaldığını gören vatandaşlar uzun süre araçlarını kurtarabilmek için mücadele etti. Çevredeki vatandaşların da yardımı ile 3 araç kurtarılırken 1 araç sular altında kaldı.

Su altında kalan otomobile yüzerek ulaşan vatandaşlar aracı hareket ettiremeyince yine yüzerek güvenli bir alana çıktı.

İLÇEDE KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Belediye ekiplerince tıkanan mazgallar temizlenerek, suların tahliye edilmesinin ardından yollar ulaşıma açıldı.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağanak yağışın özellikle Müftü ile Bölücek mahallelerinde etkili olduğunu söyledi.

İlçede kriz masası oluşturulduğunu ve yaşanan olumsuzluklara ekiplerin anında müdahale etmeye çalıştığını anlatan Uysal, "Başkan yardımcılarımız ve tüm ekiplerimiz şu an alanda çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için adeta seferberlik ilan ettik. Müftü Mahallesinde bazı araçlar, ev ve iş yerlerini su bastı yine Bölücek Mahallesinde ulaşımda bir süre aksaklıklar yaşandı. Üzücü bir olay ile karşı karşıya gelmedik. Her noktaya müdahale edebilecek ekiplerimiz alanda çalışmalarına devam etmektedirler. Dere yatakları ise yine kontrolümüz altında." diye konuştu.

HEYELAN MEYDANA GELDİ

Zonguldak-Ereğli ile Ereğli-Alaplı karayollarının bazı bölümlerinde heyelan yaşandı. Yola düşen kaya parçaları nedeniyle tek şeritten kontrollü sağlanan trafiğin, normale dönmesi için karayolları ekipleri güzergahta temizlik çalışması yaptı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de ilçenin belirli noktalarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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