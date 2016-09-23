ZONGULDAK'TA MEYDANA GELEN HEYELANDA BİR EV TOPRAK ALTINDA KALDI
Zonguldak'ta aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda, bir ev toprak altında kaldı.
Zonguldak'ta aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda, bir ev toprak altında kaldı.
Zonguldak'ta birkaç gündür süren şiddetli yağış sonrası, sabah saatlerinde merkez Mithatpaşa Mahallesi 707 sokakta yol göçmesi sonucu heyelan meydana geldi. Heyelanda bir ev kullanılmaz hale gelirken, 6 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Sabahın erken saatlerinde yaşanan olayda gürültüye uyanan mahalle sakinleri sokaklara dökülürken, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
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