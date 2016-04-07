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ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK!


ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK!
Tarih : 07 Nisan 2016, 17:16
Puan Ver : Zonguldak'ta Maden Ocağında Göçük!(10/10)7


Edinilen bilgiye göre, Kilimli ilçesi Gelik beldesinde bulunan TTK Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi maden ocağında meydana gelen göçükte Hasan Özyer isimli maden işçisi göçük altında kaldı. Olayın ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.



Göçük altında kalan maden işçisinin kurtarılması için mesai arkadaşları ve tahlisiye ekipleri tarafından çalışmalar sürdürülürken henüz bir sonuç alınamadı.



 








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