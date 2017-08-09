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ZONGULDAK'TA DENİZE GİRENLER, POLİS TARAFINDAN TEK TEK ÇIKARILDI


Zonguldak'ta Denize Girenler, Polis Tarafından Tek Tek Çıkarıldı
Tarih : 09 Ağustos 2017, 17:40
Puan Ver : Zonguldak'ta Denize Girenler, Polis Tarafından Tek Tek Çıkarıldı(10/10)6

Zonguldak'ın Ereğli-Alaplı ilçeleri arasındaki plajda vatandaşlar, rüzgar ve dalga nedeniyle getirilen suya girme yasağına uymadı. Cankurtaranların uyarıları dikkate alınmayınca devreye polis girdi. Denize girenler arasında çok sayıda çocuğun da bulunduğu görüldü. Vatandaşlar, polis ekiplerinin uyarıları eşliğinde denizden çıkarıltıldı.

GÖREVLİLER UZUN SÜRE UĞRAŞTI

Toplam 9 gözetleme kulesinin bulunduğu, 15 cankurtaranın görevlendirildiği, 1 deniz aracının yer aldığı 1,5 kilometrelik Ereğli Belediye Plajı'na sabah saatlerinden itibaren gelen çok sayıda vatandaş denize girdi.

Dalga ve rüzgar nedeniyle görevliler, uzun süre "Sizlerin ve sevdiklerinizin can güvenliği için belediye plaj tesisinde denize girmek yasaktır" anonsları ile vatandaşları denizden çıkarmaya çalıştı.

POLİS GELDİ, TEK TEK DENİZDEN ÇIKARTTI

Dalgalara rağmen, aralarında çok sayıda küçük çocuğun da bulunduğu kişinin denize girmeye devam etmesi üzerine görevliler durumu Ereğli Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

Plaja gelen polisler, megafonla anons yaparak vatandaşları denizden çıkarmaya çalıştı. Anons üzerine denizden çıkan vatandaşların, polis ve cankurtaranların başka alana geçmesiyle yeniden denize girdiği görüldü."60 GÜNDE 115 KİŞİYİ BOĞULMAKTAN KURTARDI"

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal yaptığı açıklamada, yaz mevsiminde yerli ve yabancı birçok turisti ağırlayan sahil şeridinde, belediyeye bağlı cankurtaran ekiplerinin 60 günde 115 kişiyi boğulmaktan kurtardığını söyledi.

Türkiye'nin pek çok bölgesinin yanı sıra Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, Rusya, İsviçre gibi ülkelerden gelen Türk vatandaşların belediye plaj tesislerinde denize girdiğini belirten Uysal, "Üzücü olayların olmaması için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getiriyoruz. Geçtiğimiz yıl bölgede 3 kişi boğulmuş, 100 kişi ise boğulmaktan kurtarılmıştı. Bu yıl bölgenin belediyeye dahil edilmesi ile alanda gerekli tüm önlemleri almaya çalıştık. Vatandaşlarımız, üzücü olaylarla karşı karşıya kalmamaları için yetkililerin uyarılarını mutlaka dinlemeli." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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