Zonguldak Alaplı ilçesine bağlı bin nüfuslu Kocaali köyünde vatandaşların, köye kurulan şebeke tesisinin ödenmeyen elektrik faturası nedeniyle 2,5 yıldır evlerindeki musluklarından su akmıyor.

Köy çeşmesinde sıra bekleyen vatandaşlar, su doldurdukları bidonlarla evlerinin su ihtiyacını gideriyor.

MUHTAR FATURA TOPLAMADI

Alaplı ilçesine bağlı bin nüfuslu Kocaali köyünde yaşayan vatandaşların su problemi, köye kurulan şebeke suyu çözüldü. Ancak iddialara göre, köy muhtarı T.U., 2012 ila 2014 yılları arasında seçim vaadiyle köylüden elektrik faturası toplamadı. Tesisin biriken elektrik faturası nedeniyle enerji firması yetkilileri tesisi mühürleyerek elektrik kullanımını engelledi. 2.5 yıldır evlerindeki musluklardan su akmayan köylüler de çareyi asırlık kuyulardan, köy çeşmelerinden bidonlara su doldurarak buldu.

KÖYLÜLER DURUMDAN ÇOK RAHATSIZ

Kova ve bidonlarla suyunun başında sıraya giren köylüler evlerinin su ihtiyacını ise bu şekilde karşıladıklarını belirterek, 60 bin lirayı bulan elektrik faturası nedeniyle yetkililerden yardım istediler. Köylüler, bu durumdan çok rahatsız olduklarını, banyo, temizlik, yemek gibi ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını söyledi. Susuzluk yüzünden köy imamının da tayin istediğini söyleyen vatandaşlar, köyde şebeke suyunun olmamasının işlerini bir kat daha zorlaştırdığını belirttiler.

"PARAYI TOPLAYABİLİRSEK SUYUMUZ AKACAK"

Köylülerden Kemal Bozkurt, elektrik paralarını 2012-2014 yılında seçim vaadiyle muhtar T.U., tarafından toplanmadığını ve son 2.5 yıldır ise köyde hiç su parası toplanmadığını ileri sürdü. Seçim sonrası su parası toplanmak istenildiğinde, su faturası yüksek çıktığından köylünün çoğu su faturasını ödemediğini iddia eden Bozkurt şöyle konuştu:

"Köyümüzün çeşitli nedenlerle dolayı elektriği kesildiğinden Köyümüze su basılmıyor. 2,5 yıldır köyümüzde su yok.Köy halkımız su olmadığından göç etmeye başladı. Suyumuzu çeşmelerden bidon ve pat pat'larla alıyoruz. İinşaatlarımızı yapamıyoruz. Benim oğlum Tunceli'de uzman çavuş, duş alamadığı için izine gelmeye korkuyor.

Su parası toplanmadığından elektrik faturasını ödeyemediğimiz için köyümüzün elektriği kesince sularımız da kesildi. Tahmini olarak 60 bin TL belki daha fazla borcumuz var. Bu borcun faizi de geliyor. Parayı toplayabilirsek suyumuz tekrar açılacak ama para toplayamıyoruz. Su olmadığı için köyde çocuklar hastalanmaya başladı."

"SUYUMUZ YOK Kİ ÇAMAŞIR MAKİNEMİZİ KULLANALIM"

Eşiyle birlikte çeşmeden el arabasında bidonlarla su taşıyan Müesser Bozkurt da çok zor günler yaşadıklarını anlattı. Müesser Bozkurt suların akmaması nedeniyle, 2.5 yıldır çamaşır makinesi kullanamadığını söyledi. Bozkurt, "2,5 yıldan beri çamaşır makinemiz olduğu halde çamaşırlarımızı elimizde yıkıyoruz. Suyumuz yok ki çamaşır makinemizi kullanalım.

Köyümüz bu konuda çok mağdur. biz büyüklerimizden Başbakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan bütün yetkililerimizden yardım istiyoruz. Çok perişan durumdayız. Bu durumdan çok yakınıyoruz. Çamaşırlarımız ve tuvaletlerimizi yıkayamıyoruz. Köyümüzün susuzluğundan hocamız da gitti. Köydeki işlerimiz arasında bir de bu susuzluk yaşamı daha da zorlaştırıyor. Banyomuzu hafta da bir zor yapıyoruz.

Hiç bir şeyimiz yok bu konuda. Ben çamaşırlarımı, perdelerimi 14 km uzaklıktaki Alaplı merkeze götürmek mecburiyetinde kalıyorum. Oğlum Doğu'da görev yapıyor. Bana 'Seni çok özlüyorum. Fakat bu su yüzünden gelmek istemiyorum. Anne bu susuzluk nerede, biz nerede yaşıyoruz. Ben günde 3 defa banyo yapıyorum, duş yapıyorum. Sudan çıkasım gelmiyor. Ben köye geldiğimde perişan oluyorum' diyor. Nasıl çözülecekse bizim sorunumuza çözsün. Biz çok perişanız. Devletten yardım bekliyoruz. Şu anda su pompalarımız mühürlü" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada