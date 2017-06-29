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ZONGULDAK'TA 9 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ


ZONGULDAK'TA 9 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Tarih : 29 Haziran 2017, 11:18
Puan Ver : Zonguldak'ta 9 Kişi Adliyeye Sevk Edildi(5/10)5


Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilenlere yönelik merkez ile Kozlu, Kilimli ve Ereğli ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler adliyeye götürüldü.



Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 21 ve 23 Haziran'da yapılan operasyonlarda Zonguldak'ın merkez, Kozlu, Kilimli ve Ereğli ilçelerinde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 15'i kadın 36 kişi gözaltına alınmıştı.



 



kaynak:sabah








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