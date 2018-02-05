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Zonguldaklı Taraftarlar, Engin Baytar'ı İzlemek İçin Stada Koştu
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Zonguldaklı Taraftarlar, Engin Baytar'ı İzlemek İçin Stada Koştu

ZONGULDAKLI TARAFTARLAR, ENGİN BAYTAR'I İZLEMEK İÇİN STADA KOŞTU

Zonguldaklı taraftarlar, Karadeniz Ereğli Belediyespor'la ilk maçına çıkan eski Galatasaraylı futbolcu Engin Baytar'ı izlemek için stada akın etti.

Tarih : 05 Şubat 2018, 13:00
Puan Ver : Zonguldaklı Taraftarlar, Engin Baytar'ı İzlemek İçin Stada Koştu(6/10)2

Eski milli futbolcu Engin Baytar, devre arasında transfer olduğu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Karadeniz Ereğli Belediyespor formasıyla ilk karşılaşmasına çıktı.

BAL 6. Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan Karadeniz Ereğli Belediyespor, sahasında Keçiören Bağlumspor'u 3-1 yendiği karşılaşmanın 75. dakikasında oyuna giren Engin'e, Beyçayırı Stadı'nı dolduran taraftarlar sevgi gösterisinde bulunuldu.

BİNA TEPELERİNE KADAR ÇIKTILAR

Yoğun ilgi nedeniyle taraftarların binaların çatılarına çıkarak izlediği maçın bitiş düdüğünün ardından Engin Baytar, tribünleri dolaşarak taraftarları selamladı.

Engin Baytar, karşılaşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Ereğli'de mutlu olduğunu ve futbol oynamayı çok sevdiğini belirtti.

"BİZE FAZLA İŞ DÜŞMEDİ"

Güzel ve zevkli bir maç olduğunu ifade eden Baytar, "Bize fazla bir iş düşmedi. Çocuklar çok iyi. İnşallah sezon sonuna kadar böyle sürecek. Şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bir katkıda bulunabilirsem ne mutlu bana. Tribünlerin ilgisi için herkesten Allah razı olsun. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"HAKEM KÖTÜ NİYETLİ DEĞİLDİ"

Karşılaşmanın son bölümlerinde karambolde takım arkadaşına çarparak taca çıkan topu, hakemin göremeyerek lehleri yönünde karar verdiğini anlatan Baytar, "Takım arkadaşım Sercan'ın ayağına değdi. Ben de 'Bizden çıktı hocam.' dedim. Hakem de kötü niyetli değil. Bana, 'Ben öyle gördüm.' dedi. Ben de topu alıp rakip takım arkadaşlarıma verdim. En doğrusu da buydu." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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