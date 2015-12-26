

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve içinde 5 Zonguldaklı'nın da olduğu 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın ceza duruşmasında iki kişi için tahliye kararı çıktı. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8'i tutuklu 46 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıklardan Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık mahkemece tahliye edildi. Tahliyenin ardından aileler karara tepki gösterdi. Mahkeme salonunda bağırmalar yükselirken, polis geniş güvenlik önlemleri aldı.











Soma kararını duyan aileler sinir krizi geçirdi



Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Soma maden kazası ceza davasının beşinci duruşmasının ara kararından tahliye çıkması üzerine, aileler sinir krizi geçirdi.



Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin görülen davada tutuklu sanıklardan maden mühendisleri Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı'nın tahliye açıklamasını duyan aileler, sinir krizi geçirdi.







YERE YIĞILDILAR



Gözyaşları içinde dışarı çıkan aileler karara isyan etti. Kendilerini yere atan kimi maden şehidi yakınları fenalık geçirdi. Sinir krizi geçiren maden şehidi yakınlarını sanık avukatları ve sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Yere yığılan maden şehidi yakını Gülten Kavaslı'ya sağlık ekipleri müdahale ederek, ambulansa kaldırdı.







“BABANIN KATİLLERİNİ ÇIKARTTILAR”



Faciada eşini kaybeden Naciye Kaya ise elleriyle yerlere vurarak, "Yazıklar olsun. Böyle dünya olmaz olsun. Hepsi de satılık. Savcısı da satılık hakimi de satılık. Yazıklar olsun 301 kişi öldü 301. Bu kadar mı paraya taptınız. Allah cezanızı versin. Ben çocuğuma ne diyeceğim? ‘Babanın katillerini çıkardılar' diyeceğim. Böyle adalete yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi.







“BEN BABASIZ ÇOCUK DÜNYAYA GETİRDİM”



Gözyaşları içinde seslenen bir madenci yakını da “Biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz. Benim çocuğum karnımda kaldı, ben babasız çocuk dünyaya getirdim. 8 aylık evli kaldım” dedi.