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ZONGULDAK MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONUNDA 11 KİŞİ TUTUKLANDI


ZONGULDAK MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONUNDA 11 KİŞİ TUTUKLANDI
Tarih : 28 Mart 2017, 11:20
Puan Ver : Zonguldak Merkezli Fetö/Pdy Operasyonunda 11 Kişi Tutuklandı(10/10)7


Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekiplerince, Zonguldak, Ankara, Aydın, Osmaniye, Tokat, Manisa, Bursa, Denizli ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9'u kadın 14 kişinin savcılıkta ifade verme işlemleri tamamlandı.



Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen vergi müfettişlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler, nöbetçi mahkemeye sevk edildi.



 



kaynak:sabah








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